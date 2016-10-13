В Одесі сталося руйнування житлового будинку, загинув чоловік

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, сьогодні у другій половині дня в Малиновському районі сталося руйнування житлового 2-поверхового будинку по вул. Генерала Цвєтаєва, 80.

За даними поліції, загинув молодий чоловік.

На даний час на місці працюють співробітники ДСНС.

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Як уточнили УНІАН у прес-службі міської адміністрації Одеси, загиблий - чоловік з смт Ширяєве Одеської області, 1995 року народження.