В Одесі сталося руйнування житлового будинку, загинув чоловік
17:41, 13 жовтня 2016Інциденти
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В Одесі на Молдаванці сталося руйнування житлового будинку, загинув чоловік.
На Молдаванці сталося руйнування житлового будинку / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, сьогодні у другій половині дня в Малиновському районі сталося руйнування житлового 2-поверхового будинку по вул. Генерала Цвєтаєва, 80.
За даними поліції, загинув молодий чоловік.
На даний час на місці працюють співробітники ДСНС.
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Як уточнили УНІАН у прес-службі міської адміністрації Одеси, загиблий - чоловік з смт Ширяєве Одеської області, 1995 року народження.
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