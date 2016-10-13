В Одесі через шторм підтоплена електропідстанція, від якої залежить робота насосів відкачування води

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, ситуація складна в зв'язку з тим, що в районі колишнього заводу «ЗОР» під час шторму, який розпочався 12 жовтня, «активно надходила морська вода на територію міста». В результаті сталося затоплення підстанції на портовому елеваторі, що знеструмило насосні станції.

«В результаті шторму виявилася підтопленою морською водою, виведеною з ладу і знеструмленою електропідстанцію, яка живить роботу насосів у районі Пересипу. Це призвело до затоплення вулиць: Отамана Головатого, Чорноморського козацтва, 7-й Пересипської, Ярмаркової, Пересипського мосту, Церковної, Плигуна та інших прилеглих вулиць і провулків», - сказав Труханов.

За його даними, для того, щоб ввести підстанцію в дію, необхідно не менше 2 діб. Як зазначив Труханов, для відновлення роботи підстанції знадобиться близько двох діб, тому прийнято рішення - встановити тимчасовий генератор для відкачування води.

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За інформацією підприємства «Одесагаз», в результаті падіння дерев зафіксовано близько 40 випадків обриву газопроводів.

За попередніми даними, в Одесі в результаті негоди повалилися і суттєво постраждали в цілому близько 1,5 тис. дерев.

Труханов зазначив, що у співробітників комунальних підприємств не вистачає фізичних сил для усунення наслідків шторму. До роботи з прибирання повалених дерев і великих гілок підключилися підприємства «Одескабель», «Стальканат», Одеський морський торговельний порт, а також бійці Національної гвардії, які за допомогою бензопил прибирають дерева. Також задіяні їх технічні засоби.

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Крім того, Труханов закликав депутатів міськради приєднатися до ліквідації наслідків стихійного лиха, оскільки вони мають «на округах свої можливості, людей, які можуть допомогти».

«Волонтерська допомога необхідна. Біда постукала у двері міськради, вона постукала до нас в місто. При такій нормі опадів, при такому вітрі не впораються наші штатні підрозділи», - сказав Труханов.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі через шторм, який пройшов 12-13 жовтня, випало чотири місячні норми опадів, знеструмлені понад 1,3 тис. житлових будинків.

12 жовтня в Одесі через сильний вітер впали два будівельних крани і десятки дерев, загинули троє людей, зокрема дитина.