В Індії пожежа в приватній лікарні забрала життя понад 20 осіб

Ще більше 20 людей постраждали, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За інформацією індійських ЗМІ, пожежа почалася ввечері 17 жовтня. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання у відділенні інтенсивної терапії на першому поверсі будівлі.

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Повідомляється, що коли почалася пожежа, в лікарні перебували понад 500 пацієнтів, багато з них намагалися вибратися з палаючого будинку через вікна.

У гасінні пожежі брали участь більше 120 осіб.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у своєму "Твиттері" висловив співчуття родичам жертв трагедії.

Подібні інциденти нерідко відбуваються в різних установах Індії через недотримання правил техніки безпеки. У 2011 році 89 осіб загинули при пожежі в лікарні міста Колката на сході країни.