В Індії пожежа в приватній лікарні забрала життя понад 20 осіб
Не менше 22 осіб загинули в результаті пожежі у приватній лікарні в місті Бхубанешвар в індійському штаті Орісса.
Ще більше 20 людей постраждали, передає Російська служба Бі-бі-сі.
За інформацією індійських ЗМІ, пожежа почалася ввечері 17 жовтня. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання у відділенні інтенсивної терапії на першому поверсі будівлі.
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Повідомляється, що коли почалася пожежа, в лікарні перебували понад 500 пацієнтів, багато з них намагалися вибратися з палаючого будинку через вікна.
У гасінні пожежі брали участь більше 120 осіб.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у своєму "Твиттері" висловив співчуття родичам жертв трагедії.
Подібні інциденти нерідко відбуваються в різних установах Індії через недотримання правил техніки безпеки. У 2011 році 89 осіб загинули при пожежі в лікарні міста Колката на сході країни.