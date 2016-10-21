У Львівській області у пункті пропуску на кордоні з Польщею загорівся "Москвич" (фото, відео)
12:32, 21 жовтня 2016Інциденти
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У Львівській області в пункті пропуску "Краківець" сьогодні близько 9:30 загорівся автомобіль "Москвич".
В результаті інциденту ніхто не постраждав / Фото dpsu.gov.ua
Як повідомляє офіційний сайт Державної прикордонної служби України, даним автомобілем на в’їзд в Україну рухалася жінка, жителька Яворівського району. Після проходження всіх видів контролю при виїзді з пункту пропуску відбулося самозаймання автомобіля.
Прикордонники негайно вжили всіх заходів для гасіння транспортного засобу, відвели водія та інших присутніх людей на безпечну відстань.
В результаті інциденту ніхто не постраждав / Фото dpsu.gov.ua
Для гасіння полум'я відразу були викликані представники ДСНС.
В результаті інциденту ніхто не постраждав / Фото dpsu.gov.ua
Пропуск осіб, які рухалися в Україну, тимчасово призупинявся. За деякий час після перерозподілу напрямків руху, аби не допускати накопичення в пункті пропуску транспортних засобів, він був відновлений.
В результаті інциденту ніхто не постраждав / Фото dpsu.gov.ua
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