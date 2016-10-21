У Львівській області у пункті пропуску на кордоні з Польщею загорівся "Москвич" (фото, відео)

Як повідомляє офіційний сайт Державної прикордонної служби України, даним автомобілем на в’їзд в Україну рухалася жінка, жителька Яворівського району. Після проходження всіх видів контролю при виїзді з пункту пропуску відбулося самозаймання автомобіля.

Прикордонники негайно вжили всіх заходів для гасіння транспортного засобу, відвели водія та інших присутніх людей на безпечну відстань.

Для гасіння полум'я відразу були викликані представники ДСНС.

Пропуск осіб, які рухалися в Україну, тимчасово призупинявся. За деякий час після перерозподілу напрямків руху, аби не допускати накопичення в пункті пропуску транспортних засобів, він був відновлений.