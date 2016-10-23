У Львові рейсовий автобус врізався в дерево і перекинувся: госпіталізовано 13 людей

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, ДТП сталося сьогодні, 23 жовтня, о 09.20 на вулиці Зеленій, 292 у Львові.

«Водій автобуса «Львів – Романів» не впорався з керуванням, в‘їхав у дерево, внаслідок чого автобус перекинувся. З місця події госпіталізовано водія і дванадцятьох пасажирів, з них двоє неповнолітніх», - поінформувала Добровольська.

Вона також зазначила, що всі обставини ДТП, вік і місце проживання постраждалих наразі встановлюються, інформації про те, чи звернулися за медичною допомогою інші пасажири автобуса, наразі немає.

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За даними очевидців події, ДТП сталося через те, що водій намагався уникнути зіткнення з пішоходом, який раптово вибіг на дорогу.

Внаслідок аварії водія затиснуло кермом, щоб вивільнити його із салону, рятувальникам довелося зрізати кузов автобуса.