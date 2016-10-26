У Березані на Київщині нетверезий чоловік підірвав магазин

Як повідомляє Відділ комунікації управління Національної поліції Київської області, 25 жовтня о 17.50 в Березані у магазин «Наш край» зайшов невідомий та кинув за прилавок вибуховий предмет. Внаслідок вибуху в приміщенні магазину виникла пожежа.

Правоохоронці евакуювали людей з магазину та сусідніх будинків. Загиблих немає. Двом продавцям магазину, які постраждали внаслідок вибуху, надано медичну допомогу.

В результаті оперативно-розшукових заходів неподалік від магазину поліцейські затримали підозрюваного, 27-річного місцевого жителя. Нетверезий чоловік не зміг пояснити правоохоронцям свої дії. Молодика затримано за ст. 208 КПК України.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство триває.