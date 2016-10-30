В Одесі через повідомлення про замінування евакуювали з Куликового поля людей, які прийшли на мітинг

Як повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Дарія Ярчук, о 13.50 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про замінування Куликового поля.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, фахівці вибухотехніки.

«Проводиться евакуація людей. Куликове поле оточено. Проводиться перевірка», - наголосила Ярчук.

На Куликове поле сьогодні прийшли кілька десятків людей на мітинг, який вони називають «траурним, присвяченим загиблим у Будинку профспілок». Учасники акції прийшли з прапорами Одеси і чорними кульками.

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Також на Куликове поле прибули представники патріотичних організацій, зокрема, «Правого сектору». Між опонентами, які зараз перебувають біля Куликового поля, відбувається словесна перепалка.

Громадський порядок забезпечує поліція.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень з участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.