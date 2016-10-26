У Києві водій вилетів з дороги і зніс зупинку (фото)

11:25, 26 жовтня 2016
Інциденти
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Інцидент стався на Лісовому масиві столиці.

Оформлення ДТП gk-press.if.ua

ДТП сталося вранці 26 жовтня в Києві на Лісовому масиві. Про це повідомляє спеціалізований портал DTP.kiev.ua.

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Так, на вулиці Жукова водій не впорався з керуванням, вилетів з проїжджої частини і врізався в зупинку. Обійшлося без важких травм.

dtp.kiev.ua

На місці ДТП працює патруль поліції.

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