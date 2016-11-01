Смертельна ДТП на Одещині: вантажівки зіткнулись на трасі "Одеса – Рені"

В Одеській області дві вантажівки зіткнулись на трасі «Одеса-Рені» в районі Сарати, повідомляє місцеве видання «Бессарабия Информ».

Зазначається, що водії обох транспортних засобів загинули, ще двоє осіб отримали травми.

За словами очевидців, малотонажний вантажний автомобіль невстановленої марки завантажений картоплею рухався з боку Одеси. Фура IVECO порожняком їхала з боку Сарати. За попередніми даними, водій автомобіля IVECO заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого сталося лобове зіткнення.

Читайте такожНа Одещині у двір депутата кинули "коктейль Молотова"

Також в кожному з вантажівок було по пасажиру, які отримали серйозні травми і зараз перебувають в реанімації.

Вночі співробітники поліції оточили місце події, в наслідок чого на трасі утворився багатокілометровий затор, який водії змушені були об'їжджати по полях.

Раніше, на Одещині в ДТП з участю футбольної команди загинула людина. Водій легкового авто не впорався з керуванням і, виїхавши на зустрічну смугу руху, врізався в мікроавтобус.

Аварія сталася в Білгород-Дністровському районі, на 57-му кілометрі траси Одеса - Рені.

«Близько 15:00 зіткнулися мікроавтобус Mersedes Sprinter і легковик Daewoo Lanos. За наявною попередньою інформацією, водій легкового авто не впорався з керуванням і, виїхавши на зустрічну смугу руху, врізався в мікроавтобус», - сказали в поліції.