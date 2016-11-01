Смертельна ДТП на Одещині: вантажівки зіткнулись на трасі "Одеса – Рені"

12:59, 01 листопада 2016
Інциденти
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Пасажири обох автівок перебувають у реанімації.

Аварія сталася на трасі

В Одеській області дві вантажівки зіткнулись на трасі «Одеса-Рені» в районі Сарати, повідомляє місцеве видання «Бессарабия Информ».

Зазначається, що водії обох транспортних засобів загинули, ще двоє осіб отримали травми.

bessarabiainform.com

За словами очевидців, малотонажний вантажний автомобіль невстановленої марки завантажений картоплею рухався з боку Одеси. Фура IVECO порожняком їхала з боку Сарати. За попередніми даними, водій автомобіля IVECO заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого сталося лобове зіткнення.

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Також в кожному з вантажівок було по пасажиру, які отримали серйозні травми і зараз перебувають в реанімації.

Вночі співробітники поліції оточили місце події, в наслідок чого на трасі утворився багатокілометровий затор, який водії змушені були об'їжджати по полях.

bessarabiainform.com

Раніше, на Одещині в ДТП з участю футбольної команди загинула людина. Водій легкового авто не впорався з керуванням і, виїхавши на зустрічну смугу руху, врізався в мікроавтобус.

Аварія сталася в Білгород-Дністровському районі, на 57-му кілометрі траси Одеса - Рені.

«Близько 15:00 зіткнулися мікроавтобус Mersedes Sprinter і легковик Daewoo Lanos. За наявною попередньою інформацією, водій легкового авто не впорався з керуванням і, виїхавши на зустрічну смугу руху, врізався в мікроавтобус», - сказали в поліції.

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