На Одещині в ДТП з участю футбольної команди загинула людина

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася в Білгород-Дністровському районі, на 57-му кілометрі траси Одеса - Рені.

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«Близько 15:00 зіткнулися мікроавтобус Mersedes Sprinter і легковик Daewoo Lanos. За наявною попередньою інформацією, водій легкового авто не впорався з керуванням і, виїхавши на зустрічну смугу руху, врізався в мікроавтобус», - сказали в поліції.

За словами очевидців, після зіткнення Daewoo Lanos спалахнув, полум'я гасили підоспілі водії інших автомобілів, які рухалися в цей час по трасі. Їм вдалося не лише ліквідувати пожежу, а й витягнути із салону чоловіка, який сидів за кермом. Проте врятувати його не вдалося – від отриманих травм він помер на місці.

Як з'ясувалося, в мікроавтобусі Mersedes Sprinter їхала футбольна команда «Миколаївка-Новоросійська» із Саратського району Одеської області. Ніхто зі спортсменів серйозно не постраждав.

«Наразі на місці ДТП працюють слідчі, з'ясовуються всі обставини події», - уточнили в поліції.