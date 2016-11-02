У Львові на більш ніж два мільйони гривень пограбували квартиру

До Шевченківського відділу поліції у Львові із заявою про крадіжку звернувся 37-річний львів’янин, який займається підприємницькою діяльністю.

Читайте такожУ Запоріжжі затримали поліцейських, які грабували людей (відео)

Як повідомили у прес-службі поліції, 1 листопада до його квартири на вулиці Плуговій у Львові між з 08.20 та 14.30, підібравши ключі до замків дверей проникли невідомі. Зловмисники викрали сейф в якому знаходилося 80 тисяч доларів США, а з шафи викрали золоті вироби загальною вагою 150 грам (персні, сережки, ланцюжки та ін.). Загальна сума склала 2 млн 300 тисяч гривень.

Правоохоронці встановлюють причетних до крадіжки, вирішується питання про відкриття кримінальної справи.