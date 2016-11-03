У Харківській області жінка, яку раніше позбавили батьківських прав, до смерті побила дочку - ЗМІ

12:34, 03 листопада 2016
Інциденти
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У Харківській області жінка завдала своій дворічній доньці побої, які спричинили смерть.

Жінці загрожує 10 років в'язниці / Фото Alan Rampton via flickr.com

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, передає 057.ua.

Жінка повернулася додому в стані алкогольного сп'яніння. Серед куплених в магазині продуктів вона не знайшла пачку панірувальних сухарів і припустила, що в цьому винна її дочка. Вона била дівчинку долонями по голові та обличчю, та впала, вдарилася головою об дерев'яний стіл і втратила свідомість.

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"Після госпіталізації дівчинка дві доби перебувала в комі. Не приходячи до тями, вона померла. Згідно з висновком судово-медичної експертизи смерть настала внаслідок важкої черепно-мозкової травми, ускладненої набряком головного мозку і легень", - розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Калюга.

Це не перший випадок, коли жінка била своїх дітей. За кілька днів до трагедії в Дворічанську ЦРЛ поступила старша дочка жінки - дівчинка 3,5 років. У неї лікарі виявили гематому в області лівого ока і численні садна спини і ніг. Зараз дівчинка знаходиться у бабусі.

Також жінку раніше позбавили батьківських прав відносно ще двох її дітей. Зараз вони проживають разом із батьком.

Крім того, за рішенням суду двох маленьких доньок, одна з яких постраждала від рук матері, уже забирають у жінки на півроку.

Ізюмська місцева прокуратура направила до Дворічанського районного суду обвинувальний акт за фактом умисного нанесення матір'ю тяжких тілесних ушкоджень дитині, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав.

Зараз за рішенням суду, жінка перебуває під вартою.

Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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