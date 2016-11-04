У Києві невідомий влаштував стрілянину в ресторані та поранив двох жінок

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації столичної поліції, це сталося вчора ввечері у Печерському районі.

Зазначається, що у ресторан зайшов чоловік зі зброєю. Висловлюючись нецензурною лайкою, він здійснив кілька неприцільних пострілів та зник із місця події на автомобілі, зазначили в поліції.

«Внаслідок інциденту дві відвідувачки закладу отримали тілесні ушкодження. У однієї потерпілої непроникаюче поранення руки, в іншої – травма ноги. Із заявами до поліції вони не зверталися», - йдеться в повідомленні.

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У стрілянині правоохоронці обґрунтовано підозрюють місцевого жителя, 1985 року народження. Проводяться всі необхідні заходи для його затримання.

Подія кваліфікована як хуліганство, відповідно до ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Слідчим відділом Печерського управління поліції столиці розпочато досудове розслідування.