"Зробили фізичне зауваження": у Києві школярі побили чоловіка, який вкрав у дівчинки телефон (фото, відео)

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Чоловік вихопив телефон з рук дівчинки і побіг.

За ним погналися близько десяти дітей.

Повідомляється, що, наздогнавши злодія, вони провчили його і викликали поліцію. Як саме діти «провчили» чоловіка, не уточнюється.

"Знайомтеся, Саня! Саня любитель легкої наживи, на цей раз вирішив у дівчинки 13 років вихопити телефон. Не очікував Саня, що зловлять його, ще й діти, і зроблять йому фізичне зауваження", - йдеться в повідомленні.

Як зізнався сам правопорушник, у нього вже є декілька судимостей за скоєння грабежів.