"Зробили фізичне зауваження": у Києві школярі побили чоловіка, який вкрав у дівчинки телефон (фото, відео)
17:23, 04 листопада 2016Інциденти
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У Києві школярі затримали зловмисника, який вкрав телефон у їх ровесниці, 13-річної дівчинки.
У Києві школярі зловили і провчили чоловіка, що вкрав телефон / facebook.com/KyivOperativ
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Чоловік вихопив телефон з рук дівчинки і побіг.
За ним погналися близько десяти дітей.
Повідомляється, що, наздогнавши злодія, вони провчили його і викликали поліцію. Як саме діти «провчили» чоловіка, не уточнюється.
Грабіжник зізнався, що у нього є кілька судимостей / facebook/KyivOperativ
"Знайомтеся, Саня! Саня любитель легкої наживи, на цей раз вирішив у дівчинки 13 років вихопити телефон. Не очікував Саня, що зловлять його, ще й діти, і зроблять йому фізичне зауваження", - йдеться в повідомленні.
Як зізнався сам правопорушник, у нього вже є декілька судимостей за скоєння грабежів.
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