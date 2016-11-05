На Хмельниччині біля військового полігону знайшли тіло загиблого поліцейського

У Хмельницькій області біля військового полігону знайшли тіло поліцейського.

Як повідомила кореспондента УНІАН керівник прес-служби Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега, загиблим виявився 29-річний діючий працівник поліції, який на момент загибелі перебував на лікарняному.

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Тіло виявив перехожий. Зазначається що ушкодження на тілі є характерними для тих, які отримують внаслідок вибуху.

У поліції зазначили, що раніше чоловік проходив службу в зоні АТО та має статус учасника бойових дій.

За фактом загибелі поліцейського відкрито кримінальне провадження.

На місці події працює слідчо-оперативна група.