На Хмельниччині біля військового полігону знайшли тіло загиблого поліцейського
14:22, 05 листопада 2016Інциденти
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Раніше загиблий проходив службу в АТО.
Тіло поліцейського виявив перехожий / фото 112.ua
У Хмельницькій області біля військового полігону знайшли тіло поліцейського.
Як повідомила кореспондента УНІАН керівник прес-служби Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега, загиблим виявився 29-річний діючий працівник поліції, який на момент загибелі перебував на лікарняному.
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Тіло виявив перехожий. Зазначається що ушкодження на тілі є характерними для тих, які отримують внаслідок вибуху.
У поліції зазначили, що раніше чоловік проходив службу в зоні АТО та має статус учасника бойових дій.
За фактом загибелі поліцейського відкрито кримінальне провадження.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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