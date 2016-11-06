У Києві правоохоронці затримали злочинця, який вбив чоловіка у тролейбусі

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікаціції ГУНП у м.Києві, до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що на зупинці громадського транспорту лежить його знайомий з ножовим пораненням грудної клітини. Також він пояснив, що чекати на «швидку» відмовляється та доставить потерпілого до столичної лікарні самостійно. Під час виїзду на місце події працівники слідчо-оперативної групи попередньо з’ясували, що у салоні тролейбуса між двома чоловіками відбулася сутичка. Після зупинки транспортного засобу з нього вийшов чоловік із ножовим пораненням, який через деякий час знепритомнів.

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Медики боролися за життя пацієнта, однак він помер. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), але з появою нових обставин кримінальне провадження буде перекваліфіковано на ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Три доби правоохоронці розшукували та опитували свідків і очевидців події. У результаті оперативники затримали 59-річного киянина, який у скоєному зізнався. Раніше чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.