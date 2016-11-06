У львівській багатоповерхівці стався вибух: є інформація про жертви (фото)

Про це «112 Україна» повідомила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

«Сьогодні близько 19:00 у поліцію надійшла інформація про те, що на вул. Грінченка в багатоповерховому житловому будинку стався вибух. На місці зараз працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, представники інших служб. У квартирі виявлено тіло 33-річного чоловіка, мешканця цієї квартири. Також на момент вибуху в приміщенні перебувала його мати, жінка не постраждала, зараз її оглядають лікарі", - зазначила Добровольська.

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За її словами, вибух спричинив точно не газ.

«Вже повністю відключено електро - і газопостачання, оглядається житло. У квартирі правоохоронці виявили частини боєприпасів ВВВ», - додала речниця.

«На даний час відомо, що пошкоджено перекриття частково 4 та 6 поверхів, вирішується питання про евакуацію мешканців будинку», - додала Добровольська.