79 точок продажу фастфуду в Одесі не відповідають санітарним нормам

Про це повідомляє "Первый городской".

Згідно з даними, які надав в. о. начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Сергій Машьянов, 37 точках продажу фастфуду відсутня каналізація центрального водопостачання.

"Продукція ресторанного господарства реалізується в 86 тимчасових спорудах: 23 з них знаходяться в Київському районі, 32 - в Приморському, 16 - в Суворовському і 15 - у Малиновському. У Суворовському районі зупинена реалізація такої продукції в 9 об'єктах та 1 об'єкт за рішенням виконкому був знесений, в Малиновському - в двох об'єктах припинена реалізація та два об'єкти були демонтовані", - зазначив Машьянов.

За результатами перевірки були складені протоколи про порушення санітарних норм на 79 об'єктах, які займаються реалізацією фастфуду. Матеріали за цим торговим точкам будуть спрямовані в поліцію, запевнив Машьянов.