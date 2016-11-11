"Київенерго" планує лише ввечері почати ліквідацію прориву тепломагістралі біля Бессарабки

Як повідомляє ПАТ «Київенерго» у Facebook, фахівці компанії ліквідують щойно виявлене пошкодження ділянки трубопроводу у Печерському районі столиці за адресою: бульвар Лесі Українки,2.

У компанії зазначають, що «через пошкодження від централізованого опалення та гарячого водопостачання відключені 2 житлових будинки та одна відомча будівля».

«Аварійна бригада локалізує місце пошкодження та погоджує з правоохоронцями схему руху транспорту для об’їзду місця проведення аварійних робіт», - сказано у повідомленні.

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При цьому зазначається, що «наразі готується спецтехніка та матеріали, необхідні для відновлення магістралі. Через щільний рух автотранспорту у зоні проведення робіт фахівці компанії планують почати їх о 21.00».

За попередніми даними, відновлення центрального опалення та постачання гарячої води у відключених будівлях планується зранку 12 листопада.

Зранку у Facebook очевидці написали, що біля Бессарабки прорвало трубу з гарячою водою. При цьому гаряча вода залила вулицю, в тому числі й проїжджу частину, і через це від пару склалася погана видимість для водіїв.