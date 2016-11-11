В Одесі затримано підозрюваного в торгівлі наркотиками, у якого вилучено арсенал зброї

Як повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Дарина Ярчук, підозрюваного затримано 10 листопада працівниками 8-го територіального управління (з обслуговування Одеської, Миколаївської та Херсонської областей) Департаменту протидії наркозлочинності НП України, спецпідрозділу «КОРД» та слідчого управління ГУНП в області.

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«Працівникам департаменту надійшла оперативна інформація про те, що 45-річний житель Одеси тривалий час займається постачанням і збутом психотропних та наркотичних речовин. Наркотичні речовини зловмисник отримував із країн Європи і розповсюджував на території Одеси», - повідомила Ярчук.

За попередніми даними, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання і реєстрації підозрюваного працівники поліції виявили та вилучили: пакет із марихуаною, 2 кг амфетаміну, 38 пігулок екстазі, згорток із 1 грамом кокаїну, два згортки з залишками наркотичної речовини та електронні ваги.

Крім того, виявлено та вилучено: 3 пістолета - «Форт», «Сталкер» і один без назви та маркування, калібру 9 мм, а також - 7 патронів до них, гранати із запалом типу «РГО», штик-ніж і дві «балаклави».

Вилучене направлено на експертне дослідження.

«Зловмисника затримано і стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - відзначила Ярчук.

В даний час працівниками поліції встановлюються особи, причетні до злочинної діяльності підозрюваного.

За словами начальника 8-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Віталія Августенюка, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років.