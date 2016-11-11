У Тернополі поліцейські розшукали водія, який втік з місця ДТП
Винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, близько 22 год на вул. Симоненка водій автомобіля Ford Transit допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz і втік з місця події.
Інспектори по орієнтуванню розшукали даний транспортний засіб на вул. Морозенка.
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Водій Ford Transit перебував у стані алкогольного сп’яніння. Однак від медосвідчення він відмовився у присутності двох свідків. Тим самим підтвердив свою вину.
Патрульні склали на водія протоколи за керування у стані алкогольного сп’яніння, ДТП та втечу з місця аварії. Також у громадянина інспектори вилучили посвідчення водія. Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик.