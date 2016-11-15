У поїзді "Харків-Вінниця" виявлено тіло чоловіка з різаною раною на шиї

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Вінницької області, мертвого чоловіка виявлено сьогодні.

Поліція встановила, що загиблий – 37-річний мешканець м. Київ, який їхав у Калинівку.

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Наразі з’ясовуються обставини смерті загиблого. Проводяться першочергові слідчі дії.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Слідством розглядається кілька версій загибелі чоловіка, в тому числі, самогубство.