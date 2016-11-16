У Дніпрі втретє за тиждень обстріляли громадський транспорт (фото)

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, вагон трамваю маршруту №9 був обстріляний навпроти 9-ї міської лікарні. Скло вагона було пробите, люди не постраждали.

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За словами Лисенка, це вже третій випадок за останній тиждень пошкодження невідомими міського електротранспорту. Зокрема 9 та 10 листопада у вечірній час були обстріляні тролейбуси у центрі Дніпра. Ніхто не постраждав, але було пошкоджене скло транспорту.

За даними фактами поліція розпочала кримінальні провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Куль на місцях надзвичайних подій не знайдено.

Заступник міського голови оголосив винагороду в 20 тис. грн за інформацію про осіб, які вчинили ці злочини.