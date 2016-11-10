У центрі Дніпра обстріляли тролейбус (фото)
08:16, 10 листопада 2016Інциденти
990 0
При обстрілі ніхто не постраждав.
Facebook / Михайло Лисенко
У центрі Дніпра невідомі обстріляли тролейбус. Про це на сторінці в Facebook повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.
Читайте такожУ Маріуполі в нічному клубі убили чоловіка, ще один поранений
"На пр. Яворницького щойно обстріляли тролейбус першого маршруту. Поліція займається розшуком злочинців", - написав він.
Інцидент стався ввечері в середу, 9 листопада. За словами Лисенка, ніхто не постраждав.
"За інформацію про осіб, що вчинили даний злочин оголошую винагороду в розмірі 10.000 гривень", - додав заступник міського голови.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter