У центрі Дніпра обстріляли тролейбус (фото)

У центрі Дніпра невідомі обстріляли тролейбус. Про це на сторінці в Facebook повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.

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"На пр. Яворницького щойно обстріляли тролейбус першого маршруту. Поліція займається розшуком злочинців", - написав він.

Інцидент стався ввечері в середу, 9 листопада. За словами Лисенка, ніхто не постраждав.

"За інформацію про осіб, що вчинили даний злочин оголошую винагороду в розмірі 10.000 гривень", - додав заступник міського голови.