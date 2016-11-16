У центрі Києва у власника іномарки відібрали понад 7 мільйонів гривень - поліція

18:59, 16 листопада 2016
Інциденти
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У центрі Києва, на вул. Московській, невідомі відібрали у власника іномарки сумку із понад 7 мільйонів гривень.

Правоохоронці розшукують грабіжників / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної поліції, до управління поліції у Печерському районі звернувся місцевий житель, який повідомив про розбійний напад.

На місці злочину правоохоронці з’ясували, що 41-річний потерпілий мав при собі гроші у сумі 7 млн грн для вкладення у банк.

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"Поки він оформлював документи у фінансовій установі, готівка була у товариша в автомобілі. Слідчі допитали 32-річного свідка, який розповів, що троє невідомих чоловіків у чорних масках розбили вікна автівки та під погрозою пістолета забрали гроші. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - повідомляють у поліції.

Слідчим відділом Печерського управління столичної поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Оперативники проводять комплекс розшукових заходів із метою встановлення та затримання правопорушників.

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