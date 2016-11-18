На Одещині викрили канал контрабанди цигарок та спирту з Придністров’я

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Повідомляється, що ділки ввозили контрабанду через одеську мережу магазинів безмитної торгівлі для ухилення від сплати митних та акцизних платежів. Цигарки та спирт продавалися на території одного з найбільших ринків Одеського регіону.

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Правоохоронці затримали чергову партію контрабандного вантажу під час вивантаження товару, вилучено 144 коробів цигарок (приблизно 72 тис. пачок) на суму півтора мільйона гривень.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.