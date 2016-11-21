ДТП у Ростовській області: Генконсульство підтвердило загибель шістьох українців
14:31, 21 листопада 2016Інциденти
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У ДТП в Ростовській області загинули шестеро і травмовано трьох громадян України.
Громадяни України, які потрапили в ДТП, їхали з окупованого Донбасу / volynnews.com
Про це УНІАН повідомили в Генконсульстві України в Ростові-на-Дону.
«На даний момент відомо, що в ДТП загинули шестеро і дістали травми троє громадянин України», - сказав співрозмовник агентства.
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За його словами, громадяни України, які потрапили в ДТП, їхали з окупованого Донбасу.
Як повідомляв УНІАН, за даними МНС Росії в Ростовській області, аварія сталася вночі на трасі М-4 «Дон» на 848 км у напрямку руху до Москви. Автобус врізався в «КамАЗ», який рухався в попутному напрямку.
Раніше про загибель українців у ДТП повідомляли російські ЗМІ із посиланням на джерела.
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