У центрі Львова знайшли сховок із сучасною вибухівкою

У центрі Львова, в одному із дворів на проспекті Шевченка оперативники виявили схованку сучасних боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, в ході перевірки оперативної інформації про можливу схованку вибухових пристроїв, правоохоронці і вибухотехніки відкопали на подвір’ї гранату Ф-1 і постріл для стрільби з гранатомета АГС-17, які лежали у поліетиленовому пакеті на глибині близько 20 см.

Читайте такожХабарнику зі Львівської міськради призначили заставу в 2 мільйони гривень

У даному дворі, який розташований в історичній частині міста, розміщуються офіси кількох компаній і житлові помешкання, більшість з яких здають туристам у подобову оренду.

«Вибухові предмети вилучено і скеровано на дослідження. Їх походження встановлюється», - додали в ОДА.

Як раніше повідомляв УНІАН, у центрі Києва нетверезий молодик кинув у двір багатоповерхового будинку гранату Ф-1, внаслідок вибуху якої ніхто з людей не постраждав. Це сталося на вулиці Велика Житомирська, 40.

На місці події наряд поліції охорони помітив двох підозрілих чоловіків, які перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння, відтак їх доставили до управління поліції. Обоє – місцеві жителі, 1991 та 1992 років народження. В одного із них у кишені правоохоронці вилучили чеку від гранати. Молодика затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а його товариша опитали і відпустили. У поліції зазначили, що внаслідок вибуху осколками пошкоджено кришку каналізаційного колектору, ворота гаража та припаркований неподалік автомобіль «Ауді».