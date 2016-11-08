Власник "бункера зброї" під Києвом прокоментував обшуки у його підземному сховищі

Він розповів, що сьогодні отримав протокол обшуку, передає "Українська правда. Київ".

"У цей протокол внесли пістолет Макарова, який мені не належить і якого ніколи у нас на складі не було. Нам його просто підкинули", - сказав Конєв.

Він додав, що має власну зброю, на яку є дозволи, але ніколи не мав Макарова.

"У мене є зброя. Вона зареєстрована. Навіщо мені цей кримінальний Макарова? Експертиза ще не показала, але я думаю, що скажуть, що це бойовий пістолет", - сказав Конєв.

Він вбачає у цьому намір правоохоронців "реабілітуватися після гучної заяви про арсенал зброї у бункері".

"Це намір дискредитувати мене і виправдати свій обшук. Вони прийшли, заявили про зброю, але насправді нічого не знайшли. Провели операцію, яка була непродумана. І нині, щоб відбілити себе, підкинули мені пістолет", - сказав Конєв.

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Він додав, що крім того не дорахувався сотень товарів з "бункера".

"Судячи з протоколу опису вилученого, у нас зникло багато товарів. Їх просто вкрали. У нас вилучили 15 ящиків, це 30 тисяч штук, холостих патронів, що навіть на відео видно, а у протоколі записано, що взяли 1 ящик. Пневматичних револьверів забрали щось близько 300 штук, а в протоколі вписали 150. Забрали гвинтівки, їх було 2000 тисячі штук. Про господарчі товари я вже мовчу", - сказав Конєв.

У прокуратурі всі ці звинувачення відкидають, і запевняють украсти чи підкинути щось не могли.

"Обшук проходив за рішенням суду, у присутності понятих, з відеофіксацією усіх дій, з дотриманням усієї процедури. Жодних муляжів не вилучали, лише предмети, які за своїми характеристиками можуть бути зброєю чи боєприпасами, або їхніми складовими.

Охоронець отримав копію ухвали суду про проведення обшуку, а після завершення обшуку копію протоколу з описом вилученого, про що свідчить його підпис. Жодних зауважень від нього ми не отримали", - повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона додала, що Конєв на прохання слідчого досі не надав документів, що підтверджують походження вилучених предметів.

Максимець наголосила, що прокуратура оприлюднить усі результати експертиз, а наразі чекає від власника "бункера" документів, які засвідчують походження усіх предметів.

Як повідомляв УНІАН, у передмісті Києва співробітники Київської міської прокуратури №8 разом із співробітниками Нацполіції виявили підземне сховище із арсеналом зброї та боєприпасів.