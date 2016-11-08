Власник "бункера зброї" під Києвом прокоментував обшуки у його підземному сховищі
Власник так званого "бункера зброї" під Києвом Геннадій Конєв заявляє, що під час обшуку йому підкинули пістолет та вкрали багато товарів.
Він розповів, що сьогодні отримав протокол обшуку, передає "Українська правда. Київ".
"У цей протокол внесли пістолет Макарова, який мені не належить і якого ніколи у нас на складі не було. Нам його просто підкинули", - сказав Конєв.
Він додав, що має власну зброю, на яку є дозволи, але ніколи не мав Макарова.
"У мене є зброя. Вона зареєстрована. Навіщо мені цей кримінальний Макарова? Експертиза ще не показала, але я думаю, що скажуть, що це бойовий пістолет", - сказав Конєв.
Він вбачає у цьому намір правоохоронців "реабілітуватися після гучної заяви про арсенал зброї у бункері".
"Це намір дискредитувати мене і виправдати свій обшук. Вони прийшли, заявили про зброю, але насправді нічого не знайшли. Провели операцію, яка була непродумана. І нині, щоб відбілити себе, підкинули мені пістолет", - сказав Конєв.
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Він додав, що крім того не дорахувався сотень товарів з "бункера".
"Судячи з протоколу опису вилученого, у нас зникло багато товарів. Їх просто вкрали. У нас вилучили 15 ящиків, це 30 тисяч штук, холостих патронів, що навіть на відео видно, а у протоколі записано, що взяли 1 ящик. Пневматичних револьверів забрали щось близько 300 штук, а в протоколі вписали 150. Забрали гвинтівки, їх було 2000 тисячі штук. Про господарчі товари я вже мовчу", - сказав Конєв.
У прокуратурі всі ці звинувачення відкидають, і запевняють украсти чи підкинути щось не могли.
"Обшук проходив за рішенням суду, у присутності понятих, з відеофіксацією усіх дій, з дотриманням усієї процедури. Жодних муляжів не вилучали, лише предмети, які за своїми характеристиками можуть бути зброєю чи боєприпасами, або їхніми складовими.
Охоронець отримав копію ухвали суду про проведення обшуку, а після завершення обшуку копію протоколу з описом вилученого, про що свідчить його підпис. Жодних зауважень від нього ми не отримали", - повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець.
Вона додала, що Конєв на прохання слідчого досі не надав документів, що підтверджують походження вилучених предметів.
Максимець наголосила, що прокуратура оприлюднить усі результати експертиз, а наразі чекає від власника "бункера" документів, які засвідчують походження усіх предметів.
Як повідомляв УНІАН, у передмісті Києва співробітники Київської міської прокуратури №8 разом із співробітниками Нацполіції виявили підземне сховище із арсеналом зброї та боєприпасів.