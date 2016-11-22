На столичній Троєщині цієї ночі обстріляли квартиру

Про це повідомили у прес-службі управління Нацполіції в Києві.

Повідомляється, що близько 4-ї години 43-річна мешканка будинку на проспекті Маяковського прокинулася від того, що почула шум у сусідній кімнаті. Коли жінка зайшла на кухню, то побачила отвір у вікні і в склінні балкона і зателефонувала до поліції.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група, співробітники якої з місця пригоди вилучили три кулі і гільзу калібру 9 мм.

Дану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Деснянського УП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві продовжили посилений режим роботи правоохоронців. Поліцейські та представники інших правоохоронних органів будуть працювати у посиленому режимі доти, доки відбуватимуться масові заходи у Києві.

В СБУ зазначили, що ситуація перебуває під контролем, передумов для серйозних хвилювань немає.