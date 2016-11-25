У Чернігові під час розфасовки торфу вибухнув боєприпас часів Другої світової війни (відео)

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, у м. Чернігові по вул. Мазепи, 78 на території заводу "Хімволокно" на підприємстві, що займається розфасовкою та продажем торфу, під час розфасовки торфу, доставленого зі Смолинського торфобрикетного заводу, стався вибух вибухонебезпечного предмета, ймовірно часів Другої світової війни.

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Унаслідок вибуху постраждали троє працівників. Один з чоловіків, 1992 року народження, дістав тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у комі, ще один чоловік має тяжкі ушкодження, інший - середньої тяжкості. Їх госпіталізовано.

На місці події працювали праввохоронці та рятувальники, за фактом вибуху проводиться перевірка.