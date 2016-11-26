На Одещині поліція знайшла у АТОшника арсенал зброї та боєприпасів (відео)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, до чергової частини Лиманського відділу поліції надійшло повідомлення від 27-річного чоловіка про те, що біля ресторану в селі Фонтанка військовослужбовець погрожував громадянам гранатою, яку потім сховав у своїй машині.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що у розважальному закладі між військовослужбовцем і відвідувачами почалася сварка. Чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, заважав відпочивати іншим відвідувачам ресторану, сперечався з ними, не реагуючи на зауваження.

«Потім намагався поїхати з місця події на своїй машині. Один із громадян перекрив військовому дорогу своїм автомобілем, щоб перешкодити керувати машиною в стані алкогольного сп'яніння. Підозрюваний кинувся в бійку, повалив чоловіка на землю, дістав ручну гранату Ф-1 й погрожував її застосуванням», - повідомили в главку.

Правопорушника було доставлено до поліцейської дільниці, де з'ясувалося, що військовослужбовець нещодавно повернувся із зони АТО.

В автомобілі чоловіка виявлено та вилучено корпус гранати Ф-1, запальну трубку, електродетонатор, підривник, сигнальний патрон, начинену цвяхами петарду, підствольний гранатомет ГП-25, 2 тротилові шашки вагою по 200 грамів.

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Крім того, в нього виявлено та вилучено: пластичну вибухову речовину ВПП-5 приблизною вагою 1 кг і металеву банку з пластичною вибуховою речовиною, вагою близько 200 грамів.

Потім у ході санкціонованого обшуку за місцем проживання військовослужбовця виявлено та вилучено: запал до гранати УЗРГМ-2, мінні підривники МД5М, ручну димову гранату, стрічку для розтяжок і набої різного калібру.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі заходи.