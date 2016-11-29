В Одесі троє невідомих на вулиці побили чоловіка і завдали вогнепального поранення

В Одесі сьогодні троє невідомих напали на вулиці на чоловіка.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, інцидент стався близько години тому на вулиці біля Київського районного суду.

Патрульні, які прибулі на місце виклику встановили, що троє озброєних невідомих напали на чоловіка – побили його і вистрілили в область черевної порожнини.

Як повідомила прес-секретар патрульної поліції Алла Марченко, поранений сів у свій автомобіль Audi А6 і спробував переслідувати зловмисників.

«Він почав рух у бік вулиці Варненської, зіткнувся по дорозі з двома машинами - Audi А4 і Kia Сeed. Згодом, намагаючись перетнути Варненську, скоїв наїзд на бордюрний камінь, вилетів на тротуар і зупинився», - розповіла Марченко.

Патрульні викликали швидку допомогу, яка доставила постраждалого до лікарні.

За попередніми даними, невідомі зникли на автомобілі чорного кольору.

На місці працює оперативно-слідча група.