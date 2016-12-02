На Тернопільщині автобус злетів у кювет, дивом ніхто не постраждав

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні о 7.30.

Встановлено, що на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече між селами Мшанець та Кобиловолоки водій мікроавтобуса марки "Мерседес-Бенс" на слизькій дорозі не впорався з керуванням і його занесло на смугу зустрічного руху. Транспорт злетів у кювет та перекинувся.

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На момент аварії в мікроавтобусі було 15 пасажирів. На щастя, жодна людина тілесних ушкоджень не отримала. Їх усіх водій автобуса пересадив на інший автобус і вони роз'їхалися ще до приїзду правоохоронців.

Водія притягнуть до адмінвідповідальності відповідно до ст. 124 ч. 1 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг).