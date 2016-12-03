Під Дніпром перекинувся автобус з дітьми: 19 дітей травмовано, одна жінка загинула
21:24, 03 грудня 2016Інциденти
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За 15 кілометрів від Дніпра перекинувся автобус, який віз із Кропивницького на фестиваль "Дніпровські хвилі" 35 дітей.
Фото ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов з посиланням на дані обласної дитячої клінічної лікарні, 19 дітей дістали переломи, порізи і вивихи.
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«Всім надано медичну допомогу. Здорові відмовляються їхати в готель, бояться сідати в автобус і ночуватимуть у лікарні. З дорослих, які супроводжували, всі живі. Дві людини в лікарні», - написав Філатов.
В результаті аварії загинула місцева жінка, яка стояла на узбіччі.
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