Під Дніпром перекинувся автобус з дітьми: 19 дітей травмовано, одна жінка загинула

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов з посиланням на дані обласної дитячої клінічної лікарні, 19 дітей дістали переломи, порізи і вивихи.

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«Всім надано медичну допомогу. Здорові відмовляються їхати в готель, бояться сідати в автобус і ночуватимуть у лікарні. З дорослих, які супроводжували, всі живі. Дві людини в лікарні», - написав Філатов.

В результаті аварії загинула місцева жінка, яка стояла на узбіччі.