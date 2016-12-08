В Одесі відвідувач кафе влаштував різанину

В Одесі 53-річний чоловік влаштував криваві розбірки в кафе. Про це повідомляє обласна поліція.

За даними відомства, інцидент стався в закладі на вулиці Генерала Бочарова.

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"Між трьома нетверезими відвідувачами несподівано почалася сварка. Під час словесної перепалки один з чоловіків дістав ніж і вдарив двох інших учасників конфлікту. В результаті обидва постраждалих, 1970 і 1984 народження, отримали проникаючі колото-різані поранення черевної порожнини і були госпіталізовані. Сам же зловмисник з місця пригоди зник", – пояснили в поліції.

Зловмисником виявився житель одного з сусідніх будинків. Однак затримати підозрюваного правоохоронцям вдалося лише через два дні – весь цей час він ховався і не з'являвся вдома. Тепер чоловікові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.