На Львівщині у ДТП загинув майор поліції

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління Національної поліції у Львівській області, ДТП сталося 15 грудня, о 00.30, у селищі Гірник Сокальського району.

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Старший дільничний офіцер відділу превенції Сокальського відділення поліції майор поліції Богдан Батарчук, керуючи автомобілем ВАЗ-21099, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Від отриманих травм 37-річний поліцейський загинув на місці події.

Керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області, працівники Сокальського відділення поліції висловили співчуття родині загиблого.