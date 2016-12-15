На Львівщині у ДТП загинув майор поліції
10:59, 15 грудня 2016Інциденти
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На Львівщині сьогодні вночі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув майор поліції.
Поліцейський не впорався з керуванням та з’їхав у кювет / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління Національної поліції у Львівській області, ДТП сталося 15 грудня, о 00.30, у селищі Гірник Сокальського району.
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Старший дільничний офіцер відділу превенції Сокальського відділення поліції майор поліції Богдан Батарчук, керуючи автомобілем ВАЗ-21099, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Від отриманих травм 37-річний поліцейський загинув на місці події.
Керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області, працівники Сокальського відділення поліції висловили співчуття родині загиблого.
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