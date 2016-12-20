На Донеччині під потяг потрапив автобус з працівницями шахти, є постраждалі (фото)
У містечку Гірник Донецької області вранці на нерегульованому залізничному переїзді "Шахта Курахівська" сталася ДТП за участю потягу та пасажирського автобуса.
Про це повідомили в управлінні превентивної діяльності поліції області.
"05.35 автобус "ЛАЗ-695" віз з міста Гірник у шахту Курахівську робочу зміну в кількості 30 чоловік. На переїзді автобус зіткнувся з потягом, який перевозив вантаж з шахти", - йдеться в повідомленні.
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В результаті ДТП чотири жінки у віці 43, 45, 51 і 54 років були доставлені в медичний заклад з травмами кінцівок, після надання їм медичної допомоги постраждалих відправили додому одужувати. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП і його причини.
Раніше в Дніпрі поїзд на переїзді протаранив авто патрульних. За попередніми даними, причиною ДТП стала несправна автоматика на залізничному переїзді.