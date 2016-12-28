Загибель немовляти у ДТП у Харкові: експертиза встановила, що водій джипа був п`яний

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба.

За його відомостями, 36-річний водій Toyota, за попередньою інформацією, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі водій затриманий.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель малолітнього потерпілого). Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.

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Чуб підкреслив, що прокуратура в суді вимагатиме взяття водія-порушника під варту.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинуло 8-місячне немовля. Її батьків, що знаходилися у автомобілі, госпіталізували з тілесними ушкодженнями у важкому стані. У водія – батька дівчинки – відкрита черепно-мозкова травма. Наразі він знаходиться у неконтактному стані», - зазначив прокурор.

Водночас, кореспондентові УНІАН старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху ГУНП України в Харківській області Олег Никоненко повідомив, що експертиза встановила наявність у крові водія Toyota Prado 1,71 проміле алкоголю.

Як повідомляв УНІАН, аварія трапилася ввечері 27 грудня на Окружній дорозі Харкова. Toyota рухалася містом вулицею Салтівське шосе в напрямку проспекту Ювілейного. Не впоравшись з керуванням, автомобіль в'їхав у Volkswagen. Тікаючи з місця ДТП, водій авто виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною ВАЗ-2102.

В автомобілі ВАЗ перебували четверо 4 осіб (3 дорослих та дитина). Внаслідок цього зіткнення 8-місячне немовля загинуло на місці, його батьки госпіталізовані.