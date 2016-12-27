У Харкові водій на джипі тікав після ДТП і влетів у іншу машину: загинуло немовля

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, подвійна ДТП сталася на Окружній дорозі Харкова сьогодні, 27 грудня, о 17:00.

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За даними поліції, автомобіль "Тойота Прадо", що рухався по кільцевій дорозі з боку Чугуївської розв'язки на Рогані в напрямку Московської розв'язки, скоїв зіткнення з автомобілями ВАЗ-2107 та "Фольксваген Каді". Внаслідок цього зіткнення постраждав водій ВАЗ, його госпіталізували.

Далі водій "Тойота Прадо", намагаючись втекти з місця пригоди, рушив ліворуч, у напрямку Салтівського шосе, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2102. В автомобілі перебували четверо 4 осіб (3 дорослих та дитина). Внаслідок цього зіткнення 8-місячне немовля загинуло на місці, його батьки госпіталізовані.

Водій "Тойоти Прадо" мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місці працює СОГ.