У Великій Британії зіштовхнулися 20 автомобілів, є загибла

02:53, 29 грудня 2016
Інциденти
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На півдні Великої Британії зіштовхнулися два десятки автомобілів.

На півдні Великобританії зіткнулося 20 автомобілів /

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Одна кермувальниця померла на місці. Поранення однієї з учасниць ДТП медики називають небезпечними для життя.

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Загалом постраждали понад півтора десятки пасажирів. У більшості легкі травми. 

Причиною аварії вважають негоду. Видимість на дорозі була обмежена через сильний туман.

Раніше УНІАН повідомляв, що у південному Онтаріо (Канада) через крижаний дощ, який перетворив дорогу на ковзанку, зіткнулися понад 30 автомобілів.

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Теги: #Британія#ДТП