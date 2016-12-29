У Великій Британії зіштовхнулися 20 автомобілів, є загибла

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Одна кермувальниця померла на місці. Поранення однієї з учасниць ДТП медики називають небезпечними для життя.

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Загалом постраждали понад півтора десятки пасажирів. У більшості легкі травми.

Причиною аварії вважають негоду. Видимість на дорозі була обмежена через сильний туман.

Раніше УНІАН повідомляв, що у південному Онтаріо (Канада) через крижаний дощ, який перетворив дорогу на ковзанку, зіткнулися понад 30 автомобілів.