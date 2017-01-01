П'яний водій з України на позашляховику на смерть збив двох дівчат у Польщі - ЗМІ

Як передає Польське радіо, дівчата 14 і 16 років, які йшли тротуаром, померли на місці.

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«30-річний водій з України за кілька хвилин перед настанням Нового року скоїв наїзд на двох дівчат 14 і 16 років, який виявився для них смертельним. Як встановили правоохоронці, чоловік, який їхав позашляховиком, з’їхав на тротуар, зламав перила і впав у річку. Дівчата підліткового віку померли на місці», - йдеться у повідомленні.

За даними видання, поранення також дістала пасажирка, яка сиділа поруч з водієм. Вона у тяжкому стані перебуває у шпиталі.

«Правоохоронці повідомили, що водій Джипа був у стані сильного алкогольного сп’яніння і мав в організмі близько двох проміле алкоголю. А дорожнє покриття дороги було досить слизьке», -зазначається у повідомленні.