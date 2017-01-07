Людей на трасі Одеса-Рені звільнили зі снігового полону (фото)

Про це "БессарабииINFORM" повідомили очевидці з місця події.

Людей евакуювали в село Холмське. Там їх зустріли, нагодували і обігріли.

"Бульдозер і два навантажувача прорвалися на трасу, багато машин і автобусів... Організовуємо підвезення продуктів і бензину. У Холмському готові до прийому людей. Вітер такої сили, що після проходу навантажувача через півгодини проїхати вже не можна", - написав раніше голова Арцизької РДА Сергій Парпуланський в Facebook.

Рятувальна техніка дісталася і до затору в районі села Кирнички Ізмаїльського району, де в сніжному полоні опинилося близько 200 осіб.

Як повідомив народний депутат Олександр Урбанський, люди вже розселені в селі Кирнички — в приватних будинках, дитячому садку та інших об'єктах соціальної сфери.

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"Медичної допомоги ніхто не потребує, але в разі необхідності — в селі є амбулаторія, і медики готові надати необхідну допомогу", — зазначив нардеп.

Як стало відомо, в селах, куди доставили велику кількість постраждалих людей, є потреба в хлібі. За словами Урбанського, хліб везе з Ізмаїла рятувальна експедиція.

У той же час, як повідомляє ДСНС станом на 15:00 суботи, на території Одеської області спостерігається сильна хурделиця та снігові замети, швидкість вітру складає 15-20 м/с (пориви), місцями до 25 м/с, видимість 100-500 м - температура повітря вночі 14-16, вдень 10-15 морозу.

З 8:00 6 січня заборонено рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів, з 10:00 - закрито рух транспортних засобів на автодорогах загального користування по трасі Одеса-Миколаїв та Одеса-Рені. З 18.00 6 січня заборонено рух автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування (державного та місцевого значення) Арцизького, Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського, Саратського, Тарутинського, Татарбунарського районів Одеської області. У певних місцях відстою на території області знаходиться 172 одиниці техніки.

Утворилися затори транспортних засобів в Ізмаїльському районі за межами с. Кирнички (близько 30 автомобілів), Біляївський район біля с. Маяки (20 автомобілів). Інші транспортні затори ліквідовані. Всього із снігових заметів вилучено 216 автомобілів, в тому числі автомобіль швидкої медичної допомоги, який прямував на виклик, врятовано 633 людини, з них 100 дітей.

Системи життєзабезпечення, медичні установи та заклади соціального захисту працюють у штатному режимі. Ліквідація наслідків несприятливих погодних умов триває.