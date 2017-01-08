З Одеси до Ізмаїла запустять додатковий потяг, щоб вивезти звільнених із снігових заметів людей

До міста Ізмаїл Одеської області з Одеси сьогодні запустять додатковий поїзд, щоб вивезти звільнених зі снігових заметів людей.

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Про це у Facebook повідомив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Димчогло.

«До уваги жителівм південних районів Одеської області, на прохання керівництва Одеської обласної ради та мерії Ізмаїла сьогодні ввечері «Укрзалізницею» буде запущено додатковий поїзд Одеса-Ізмаїл із 8 вагонів», - написав Димчогло.

За його даними, станом на 13.00 траса Одеса-Рені закрита в кількох місцях, за ніч намело перед районним центром Сарата, де зараз розчищає дорогу військовий всюдихід із навантажувачами облавтодору.

«Далі вони підуть на Татарбунари, і далі - на Ізмаїл. За Татарбунарами в бік Спаського йде повільне розчищення», - повідомив Димчогло.

За його словами, зараз близько 100 осіб, врятованих зі снігових заметів, які ночували у населеному пункті Холмському (Арцизький район) і близько 150 осіб – у Кирничках (Ізмаїльський район), колоною просуваються в бік Ізмаїла.

Дорога на районний центр Болград поки що повністю закрита, її розчищення розпочнуть 9 січня.

Димчогло зазначив, що подальше розчищення траси Одеса-Рені залежить від військової техніки Міноборони та спецтехніки ДСНС, які зараз завершують роботу перед Саратою.

Він закликав жителів регіону сьогодні та завтра не виїжджати на дороги, за винятком трас Одеса-Київ та Одеса-Миколаїв.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та Одеській області з ранку 6 січня заметіль, снігопад, сильний поривчастий вітер. У південних районах регіону сотні автомобілів опинилися в снігових заметах.