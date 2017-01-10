Прокуратура проводить обшуки у Харківській міськраді
11:44, 10 січня 2017Інциденти
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З ранку в міськраді Харкова проводять відразу кілька обшуків.
Головний фігурант не є співробітником міськради / atn.ua
Про це повідомляє 057.ua.
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"На місці працює місцева прокуратура та управління захисту економіки. Розслідування за ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди)", - повідомила прес-секретар прокуратури Харківщини Віта Дубовик.
У прокуратурі уточнили, що головний фігурант не є співробітником міськради. В даний момент йде кілька обшуків одночасно.
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