Прокуратура проводить обшуки у Харківській міськраді

Про це повідомляє 057.ua.

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"На місці працює місцева прокуратура та управління захисту економіки. Розслідування за ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди)", - повідомила прес-секретар прокуратури Харківщини Віта Дубовик.

У прокуратурі уточнили, що головний фігурант не є співробітником міськради. В даний момент йде кілька обшуків одночасно.

Раніше Генпрокуратура проводила обшук Львівської міськради.