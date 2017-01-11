У Львові патрульні врятували чоловіка, який у мороз лежав на вулиці (відео)

Громадяни повідомили, що викликали швидку допомогу і патрульних, йдеться й повідомленні ГУ НП у Львові.

Зазначається, що чоловік перебував у стані алкогольного сп‘яніння. Температура повітря різко знижувалася, що загрожувало його життю.

Люди розповіли, що швидка довший час не їде. Тоді інспектори ще раз зателефонували на службу 103, де їм повідомили, що наразі усі бригади зайняті.

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"Патрульні, не зволікаючи, вирішили доставити потерпілого до лікарні самостійно. Вони занесли його до службового автомобіля та поклали на термоковдру. Коли привезли до 8-ої лікарні, швидко взяли у медиків ноші й самотужки завезли чоловіка в оглядову", - йдеться у повідомленні.

Лікарі діагностували в громадянина забійну рану правої верхньої повіки та стан сп’яніння. Його госпіталізували до реанімаційного відділення.