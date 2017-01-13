У Дніпропетровській області невідомі побили арматурою 62-річну депутата райради
16:04, 13 січня 2017Інциденти
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У селищі Меліоративному в Дніпропетровській області скоєно напад на депутата Новомосковської районної ради Анастасію Копосову.
Поліція розшукує нападників / Скріншот google.com.ua/maps
Як розповів один з очевидців, троє молодиків накинулися на 62-річну жінку, коли вона вийшла до магазину, і стали завдавати численних ударів по ногам прутами арматури, повідомила прес-служба ВО «Батьківщина» - цю політсилу представляє Копосова у райраді.
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Після нападу на жінку зловмисники зникли з місця події. Перехожі викликали машину швидкої допомоги, що доставила постраждалу до лікарні.
Як розповіли у лікарні, у постраждалої травми ніг, одна з них переламана.
У поліції повідомили, що їм уже відомий номер автомобіля нападників. Наразі проводяться необхідні оперативно-розшукові дії.
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