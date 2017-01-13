У Дніпропетровській області невідомі побили арматурою 62-річну депутата райради

Як розповів один з очевидців, троє молодиків накинулися на 62-річну жінку, коли вона вийшла до магазину, і стали завдавати численних ударів по ногам прутами арматури, повідомила прес-служба ВО «Батьківщина» - цю політсилу представляє Копосова у райраді.

Читайте такожУ Херсоні побили першого заступника голови обласної ради

Після нападу на жінку зловмисники зникли з місця події. Перехожі викликали машину швидкої допомоги, що доставила постраждалу до лікарні.

Як розповіли у лікарні, у постраждалої травми ніг, одна з них переламана.

У поліції повідомили, що їм уже відомий номер автомобіля нападників. Наразі проводяться необхідні оперативно-розшукові дії.