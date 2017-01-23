У Дніпрі шукають чоловіка, який стрибнув з мосту в річку

У місті Дніпро водолази-рятувальники шукали в акваторії річки чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Рятувальники повідомляють, що повідомлення від патрульних поліції про те, що з Амурського мосту в річку Дніпро, стрибнув чоловік, надійшло цієї ночі.

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“23 січня о 00:08 до Служи порятунку "101" надійшло повідомлення від патрульних поліції про те, що з Амурського мосту в річку Дніпро стрибнув чоловік. Відразу за вказаною адресою було направлено водолазів-рятувальників”, - сказано у повідомленні.

Пошуки тривали до 01:05, було обстежено десять тис. м кв. акваторії річки. Наразі, в результаті пошукової операції чоловіка не знайдено.