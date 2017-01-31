СБУ затримала на хабарі одного з керівників посту Одеської митниці (фоторепортаж)

12:13, 31 січня 2017
Інциденти
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Механізм незаконного збагачення працівників Одеської митниці викрила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою фіскальної служби.

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисники розробили схему, за якою впродовж 2016 року штучно створювали перешкоди підприємцям при оформленні вантажів. Останні були змушені розмитнювати імпортовані товари в інших регіонах України. А за одержання вантажу та його вивіз комерсанти мали платити одеським митникам «відкат». 

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Згідно з повідомленням, у рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці задокументували одержання одним з керівників митного посту «Чорноморськ» Одеської митниці неправомірної вигоди у сумі 2 500 доларів США від підприємця за безперешкодне митне оформлення імпортованих товарів.

Так, під час одержання ще однієї частини хабара у 800 доларів оперативники спецслужби затримали зловмисника «на гарячому».

Тривають слідчі дії, проводяться 15 обшуків за місцями роботи та мешкання посадовців Одеської митниці ДФС.

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Теги: #хабарництво#митниця