У київському метро затримали військовослужбовця із 600 набоями та вибухівкою

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації столичної поліції, подія сталася на станції метро «Житомирська».

Згідно з повідомленням, поліцейські у вестибюлі метро затримали 29-річного чоловіка, який перевозив у сумці велику кількість набоїв. Правоохоронці виявили 600 набоїв калібру 7,62 мм, 54 тротилові шашки, 100 запалів до тротилових шашок та гранату РГД.

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«За попередньою інформацією, уродженець Житомирської області проходить службу в одній із військових частин. Із його слів, усі предмети він знайшов у рову біля полігону в місті Гончарівськ та віз додому для використання в особистих цілях», - зазначається в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Військовослужбовця затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучений арсенал направлено на експертне дослідження. «Молодику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення», - зазначили в поліції.